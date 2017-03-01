Muharrem Erdoğan: Asıl kahraman onlar

Karamürsel İdmanyurdu Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan, futbolda jest yapmış ve yetenekli futbolcularını Karamürselspor’a vermişti.

Karamürselspor, İdmanyurdu takviyeli kadrosu ile 1. Amatör Play-Ligi oynamaya hak kazandı. Erdoğan, geçen sezon voleybol branşına da el attı ve Siyah Beyazlı kulüp bu yıl 2. Lig 2. Grup’ta şampiyonluğunu ilan ederek gözünü Mart’ın ikinci haftasında Konya’da düzenlenecek olan eleme maçlarına çevirdi.

ÜSTÜN BİR BAŞARI GÖSTERİYORLAR

Başkan Muharrem Erdoğan, kendisine destek veren spor adamlarını unutmadı ve şu şekilde konuştu. “Karamürsel İdmanyurdu olarak elimizden geldiği kadar branş sayımızı arttırmak istiyoruz. Bu anlamda geçen yıl kurulan voleybol takımımız bu yıl üstün bir başarı gösteriyor. 2 eleme maçımızı kazanırsak yıllar sonra erkek voleybol bir takımımız Kocaeli’yi temsil edecek.

NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ

Ancak bu başarının ortaya çıkmasında isimsiz kahramanlar var. Karamürsel Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar, Karamürsel İlçe Spor Müdürümüz Çetin Yıldız, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürümüz Engin Yaşar, antrenörlerimiz Ahmet San ve Adnan Öztürk’e, sporcu kardeşlerimize, ailelerimize ve taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Asıl kahraman onlardır.