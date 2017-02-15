Muharrem Erdoğan: Branş sayımız 7’ye çıktı

Karamürsel İdmanyurdu Kulübü Başkanı Muharrem Erdoğan, kulüpteki branş sayısını 7’ye çıkardıklarını ifade etti.

1963’TEN BERİ

Özellikle futbol alt yapısı ile yıllarca Karamürsel ve Kocaeli futboluna yetenekli sporcular kazandıran Karamürsel İdmanyurdu’nun efsane başkanı Muharrem Erdoğan, kulüpteki branş sayısının 4’ten 7’ye çıktığını belirtti. 1963 yılında Karamürsel İdmanyurdu Spor Kulübü’nü kuran ve 1979 yılında da kulübü resmileştiren Erdoğan, sadece 2011-2015 yılları arasında başkanlığı devretti ve geçen yıl kolları tekrardan sıvadı. İlçenin parlayan yıldızı olan İdmanyurdu’nda Başkan Erdoğan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a da katkılarından ötürü teşekkür etti.

KARAMÜRSEL’İN GURURU

Karamürsel İdmanyurdu’nun bünyesinde futbol, voleybol, masa tenisi ve güreşin yanı sıra son olarak atletizm, judo ve özel sporcularbranşları faaliyet göstermeye başlıyor. Siyah Beyazlılarda 134 futbolcu, 42 voleybolcu, 18 güreşçi ve 1 de masa tenisi sporcusu bulunuyor. Atletizm, judo ve özel sporcuların lisansları da çıkarılacak ve son yıllarda sporda yok olmaya yüz tutan Karamürsel İlçesi, Karamürsel İdmanyurdu Spor Kulübü ile gururlanmaya devam edecek. Erdem ÖVÜÇ