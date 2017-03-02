Muhasebeciler Vali ile buluştu

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Fikret Gökmen ve beraberindeki heyet, 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla Vali hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti

Gökmen’e ziyaretinde Denetim Kurulu Başkanı Serdar Kandemir, Oda Sekreteri Cengiz Tosun ve yönetim kurulu üyeleri; Veysel Çelik, Taner Öner, Okşin Beçet, Hamit Akbulut, Sait Aydın ve Remzi Eşsiz eşlik etti.

“ODANIZ ÇOK AKTİF”

Buluşmada konuşan Oda Başkanı Fikret Gökmen, yapılan oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konukları yakından ilgilenen Vali Güzeloğlu ise şöyle konuştu: “Sizler önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Devlet adına vergi ve vergiye dayalı gelirlerin elde edilmesinde katkı sunuyorsunuz. Çalışmalarınızı takdir ediyorum. Aktif bir odamız var. Gününüzü tebrik ediyorum” dedi.