  • BIST 89.764
  • Altın 147,094
  • Dolar 3,6710
  • Euro 3,8662
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 8 °C

Muhasebecilerde gurur gecesi

»
Muhasebecilerde gurur gecesi
Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeniyle önceki gün kutlama gecesi düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte meslekte 30 yılını dolduran üyelere plaket verildi

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası binasında Başkan Fikret Gökmen ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar, TÜİK Kocaeli Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Vergi Denetim Kurumu Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellef Grup Başkanı Mehmet Fatih İslamoğlu ile birlikte oda üyeleri katılım gösterdi.

 

MESLEĞİMİZ ÇOK İYİ KONUMDA DEĞİL

Açılış konuşması yapan Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fikret Gökmen, “Bugün odalarımızın kuruluşunun 27’nci yılıdır. Bugün 500 bin kişilik bir camiaya ulaşmış durumdayız. Zorluklarla kazanılan mali müşavirlik mesleğinin çok iyi bir konumda olduğu söylenemez. Mesleğimizin nitelik açısından daha iyi konuma gelmemize en büyük engel ağır iş yükü ve buna rağmen aldığı düşük ücrettir. Vergi kanunlarının hızlı şekilde değişmesi ve bu kanunların torba yasa altında önemsizleştirilmesi gibi konulara rağmen ücretleri zamanında alamıyor meslektaşlarımız. Denetlenmeyen ekonominin tökezlemesi kaçınılmazdır. Bu konuya bu şekilde bakılmalıdır. Tüm meslektaşlarımın gününü kutluyor ve katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

 

DIŞ TİCARET HACMİNİN YÜZDE 18’İNİ ÜRETİYORUZ

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Lidyalılar döneminde icat edilen para günümüze kadar varlığını korudu. Paranın hesabını yapmak bir uzmanlık ister. Sizler yaptığınız iş ile paraya yön veriyorsunuz ve yatırım için doğru adımların atılması konusunda öncü oluyorsunuz. Kocaeli milli gelirin yüzde 13’ünü, dış ticaret hacminin de yüzde 18’ini üreten bir kent. Kocaeli bu yüzden çok önemli bir kent. Sizler tarafından toplanan para ülkemiz insanları için yararlı hizmet olarak geri dönüyor. Bugün 1 Mart Muhasebeciler Gününüzü tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK

 

30’NCU YIL PLAKETİ

Gecede Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası korosu Türk Sanat Müziği konserinin ardından meslekte 30 yılını Cemil Çetin, Enver Akbalık, Nusret Uğurlu, Sinan Veli, Doruk Bay, Aziz Tezel, Ertuğrul Sevimbike, Hasan Kırlı, Ali Şahin, Haydar Çelikkeser, Türkan Ersoy, Zafer Neşe Şentürk, Mehmet Ali Kılıç, İbrahim Pınar, Sedat Arı, Ali Özlü, İsmail Bozkurt, Mustafa Kocaman, Şakir Süloğlu, Orhan Albay, Erdal Çatan, Adnan Duran, Nihat Turgut, Veysel Çelik, İsmet İşeri, Bayram Ali Aydoğanlı, Erol Maral, Ahsen Okyar, Casim Akıncılar, Nermin Türkoğlu, Yaşar Bakal, Ali Tütün, Mustafa Tuncel, Ümit Topal, Celal Erdöl, Mehmet Gedik, Mustafa Kenar, Fehime Gökhan, Müzeyyen Melik, Alim Evciman, Tahmiran Yıldırım, Murat Biçer, Orhan Uzuner, Hıdır Güler, Cumhur Küçükbalkan, Mehmet Emin Arslan, Cengiz Durak ve Ahmet Alper Odabaşı isimli üyelere plaket verildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 64 hemşireye teşekkür belgesi01 Mart 2017 Çarşamba 23:00
  • Başiskele’de parklarda bakım ve onarım çalışması01 Mart 2017 Çarşamba 22:30
  • Usta tarihçi doğum gününde anıldı01 Mart 2017 Çarşamba 15:45
  • Başkan Yıldırım'ın kurtardığı dalgıçtan flaş açıklamalar01 Mart 2017 Çarşamba 15:32
  • Kartepe’de yol yapım ve parke çalışması01 Mart 2017 Çarşamba 13:53
  • Tohum desteği için son gün01 Mart 2017 Çarşamba 13:49
  • 6. Noter'e Kuyumcu atandı01 Mart 2017 Çarşamba 13:43
  • İş arayanlar dikkkat: 50 personel işe alınacak!01 Mart 2017 Çarşamba 13:14
  • KOTKO esnafı kahvaltıda01 Mart 2017 Çarşamba 13:11
  • İzmit’te mahalle inceleme gezisi01 Mart 2017 Çarşamba 13:01
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim