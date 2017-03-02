Muhasebecilerde gurur gecesi

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeniyle önceki gün kutlama gecesi düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte meslekte 30 yılını dolduran üyelere plaket verildi

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası binasında Başkan Fikret Gökmen ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar, TÜİK Kocaeli Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Vergi Denetim Kurumu Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellef Grup Başkanı Mehmet Fatih İslamoğlu ile birlikte oda üyeleri katılım gösterdi.

MESLEĞİMİZ ÇOK İYİ KONUMDA DEĞİL

Açılış konuşması yapan Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fikret Gökmen, “Bugün odalarımızın kuruluşunun 27’nci yılıdır. Bugün 500 bin kişilik bir camiaya ulaşmış durumdayız. Zorluklarla kazanılan mali müşavirlik mesleğinin çok iyi bir konumda olduğu söylenemez. Mesleğimizin nitelik açısından daha iyi konuma gelmemize en büyük engel ağır iş yükü ve buna rağmen aldığı düşük ücrettir. Vergi kanunlarının hızlı şekilde değişmesi ve bu kanunların torba yasa altında önemsizleştirilmesi gibi konulara rağmen ücretleri zamanında alamıyor meslektaşlarımız. Denetlenmeyen ekonominin tökezlemesi kaçınılmazdır. Bu konuya bu şekilde bakılmalıdır. Tüm meslektaşlarımın gününü kutluyor ve katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

DIŞ TİCARET HACMİNİN YÜZDE 18’İNİ ÜRETİYORUZ

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Lidyalılar döneminde icat edilen para günümüze kadar varlığını korudu. Paranın hesabını yapmak bir uzmanlık ister. Sizler yaptığınız iş ile paraya yön veriyorsunuz ve yatırım için doğru adımların atılması konusunda öncü oluyorsunuz. Kocaeli milli gelirin yüzde 13’ünü, dış ticaret hacminin de yüzde 18’ini üreten bir kent. Kocaeli bu yüzden çok önemli bir kent. Sizler tarafından toplanan para ülkemiz insanları için yararlı hizmet olarak geri dönüyor. Bugün 1 Mart Muhasebeciler Gününüzü tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK

30’NCU YIL PLAKETİ

Gecede Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası korosu Türk Sanat Müziği konserinin ardından meslekte 30 yılını Cemil Çetin, Enver Akbalık, Nusret Uğurlu, Sinan Veli, Doruk Bay, Aziz Tezel, Ertuğrul Sevimbike, Hasan Kırlı, Ali Şahin, Haydar Çelikkeser, Türkan Ersoy, Zafer Neşe Şentürk, Mehmet Ali Kılıç, İbrahim Pınar, Sedat Arı, Ali Özlü, İsmail Bozkurt, Mustafa Kocaman, Şakir Süloğlu, Orhan Albay, Erdal Çatan, Adnan Duran, Nihat Turgut, Veysel Çelik, İsmet İşeri, Bayram Ali Aydoğanlı, Erol Maral, Ahsen Okyar, Casim Akıncılar, Nermin Türkoğlu, Yaşar Bakal, Ali Tütün, Mustafa Tuncel, Ümit Topal, Celal Erdöl, Mehmet Gedik, Mustafa Kenar, Fehime Gökhan, Müzeyyen Melik, Alim Evciman, Tahmiran Yıldırım, Murat Biçer, Orhan Uzuner, Hıdır Güler, Cumhur Küçükbalkan, Mehmet Emin Arslan, Cengiz Durak ve Ahmet Alper Odabaşı isimli üyelere plaket verildi.