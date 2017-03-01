Muhasebecilerden pastalı kutlama

1 Mart Muhasebeciler Günü, KSMMMO’nun düzenlediği törenlerle kutlandı. Oda Başkanı Fikret Gökmen, meslektaşları ve aileleri ile birlikte 500 bin kişilik bir oluşum olduklarını söyledi. Özel gün dolayısıyla hazırlanan pasta katılımcılar tarafından kesildi

1 Mart Muhasebeciler Günü, Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) yönetimi tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törenler sabah saatlerinde Oda Başkanı Fikret Gökmen ve üyeler tarafından Kültür Tepesi’ndeki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda konuşan Başkan Gökmen, odanın kuruluşunun 27. yılını kutladıklarını ifade etti.

500 BİN KİŞİLİK AİLE

Gökmen, “1990 yılında TÜRMOB çatısı altında örgütlenen meslek mensuplarımızın sayısı 100 bine ulaştı. Bunun yanında 17 bin stajyer sayımız ve ailelerimizle birlikte 500 bin kişilik bir camiayız. Gerçekte mesleğin 27 yılda aldığı mesafe çok önemlidir. Bugün 1700 kişilik odamız üyelerinin yüzde sekseni lisans mezunudur. 54 arkadaşımız yüksek lisans diplomasına sahiptir” dedi.

PASTA KESTİLER

Gökmen konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Muhasebe mesleği mali sistemin vicdanı ve temel taşıdır. Bunun böyle algılanıp değerlendirilmesi gerekir. Tüm meslektaşlarımızın muhasebeciler günü kutluyorum” dedi. Konuşmanın ardından 27. yıl pastası hep birlikte kesildi. Nuri AKÇAHARMAN