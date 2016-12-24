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Muhasebecilere mali mühür uyarısı

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Muhasebecilere mali mühür uyarısı
Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) üyelerine verdiği eğitimler devam ediyor.

Yapılan son eğitimlerde geçtiğimiz hafta e-fatura, e-defter, e-arşiv ve mali mühür gibi konular ele alındı. Yapılan eğitim seminerine KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra konuşmacı olarak da LucaNet Proje Koordinatörü Cenk İçer ve İşNET Satış Müdürü Ayhan Akgöz katıldı.

 

ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Seminerin başında konuşan KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, gelecek eğitimlerle ilgili kısa bilgiler aktardı. Gökmen, daha önce e-fatura uygulaması kapsamında muhasebeciler ve mali müşavirlere, işletmelerine daha kaliteli ve geniş kapsamlı hizmet sunmak üzere TÜRMOB ile İŞNET arasında işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Etkinlikte konuşan LucaNet Proje Koordinatörü Cenk İçer, KSMMMO üyelerine yönelik ihtiyaç duydukları e-fatura uygulaması, özel entegratörlük ve arşivleme konularında hızlı, kaliteli ve güvenilir çözüm arayış yolları konusunda bilgiler aktardı. İçer yaptığı sunumunda meslek mensuplarının mali mühürde nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek, meslekte karşılaşılacak olası sorunlarla ilgili bilgiler aktardı.

 

“MALİ MÜHÜR İPTAL EDİLİR”

İşNet Satış Müdürü Ayhan Akgöz ise yaptığı konuşmasında şöyle konuştu: “Mali Mühür Sertifikası alanlar bu sene sorun yaşıyordu. Artık bu sorunlar giderildi. 2 ay sonra yeni bir başvuru süreci başlıyor.” Gelir İdaresi Sertifikası’nın kullanımına da değinen Akgöz; bu belgeyi kötü kullanımından dolayı mali mührün iptal edilebileceğini, bunun sonucunda da ödenen ücretin de geri alınamayacağı ifade edildi.

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