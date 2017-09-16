İzmit Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, Kandıra İlçesine bağlı Kaymazlar-Terziler Köyünde kendine ait bahçede ceviz topladığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Kısa mesafeden düşmesine rağmen ayağı incinen İçöz, ayağına yapılan ilk müdahale sonrası taburcu oldu. Evinde dinlenen İçöz'ün pazartesi günü ortopedi doktoruna görüneceği öğrenildi.
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Muhtar ağaçtan düştü
İzmit Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, Kandıra İlçesine bağlı Kaymazlar-Terziler Köyünde kendine ait bahçede ceviz topladığı esnada dengesini kaybederek yere düştü.
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