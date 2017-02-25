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Muhtar Değer’e doğum günü sürprizi

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Muhtar Değer’e doğum günü sürprizi
Gölcük’ün sevilen muhtarlarından Kavaklı Mahallesi Muhtarı Müzeher Değer’e muhtarlar sürpriz doğum günü yaptı. Değer yapılan sürpriz ile yeni yaşının mutluluğunu yaşadı

Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve ilçedeki muhtarlar Melahat Gökdeniz, Sayit Turgut, Sevim Kanat, Yeliz Emir ve Özlem  Yetkin, Kavaklı Mahalle Muhtarı Müzeher Değer’e doğum günü sürprizi yaptılar. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı doğum günü kutlamasında, dostları Değer’i hediye yağmuruna tuttu. Dostlarına bu güzel jest için teşekkür eden Değer, “İnsanın böylesine önemli ve anlamlı günlerde, dostları tarafından hatırlanması gerçekten çok güzel. Ben tüm dostlarıma, bana en güzel doğum günü hediyesini verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Handan MARAL 

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