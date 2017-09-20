Muhtar Ekrem’in yeğeni evlendi

Kefken Köyü Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem’in yeğeni Seyithan Ekrem, Berna Işık ile hayatını birleştirdi

Kandıra Kefken Köyü Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem’in yeğeni Seyithan Ekrem, Berna Işık ile dünya evine girdi. Kefken’de gerçekleşen düğüne Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve eşi Elif Köken, Kandıra Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Okan, Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, Liman Kooparatif Başkanı Erkan Işık, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, mahalle muhtarları Savaş Kesikbaş, Hasan Ekrem, İshak Tanrıverdi ile çok sayıda davetli katıldı.