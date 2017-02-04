Muhtarlar, çöp fabrikası için başka bir yer önerdi!

Mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Yakma Tesisi projesinin Üçgaziler mevkiinde bulunan 300 dönümlük orman alanına yapılmasına karşı çıkarak tesisin daha uygun bir yere taşınması gerektiğini söylediler.

YOĞUN KATILIM

Büyükşehir Belediyesi’ni çöp yakma tesisinin yapılacağı bölge mahallelerinin muhtarları bugün düzenledikleri basın toplantısı ile tesisin 300 dönümlük orman içi arazisine yapılmasına karşı çıkarak, fabrikanın Üçgaziler mevkii Gökçeören mahallesinden İZAYDAŞ’ın olduğu bölgeye veya daha uygun başka bir yere taşınmasını gerektiğini söylediler. Gölkay Park Doğa Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya Kabaoğlu Mahalle muhtarı Ali Akbaş, Şahinler Mahalle Muhtarı İlhan Demir, Sekbanlı Mahalle muhtarı Salim Sapmaz, Akpınar Mahalle Muhtarı Ali Oguz, Kulfallı mahalle muhtarı Yüksel Oğuz, Nebi Hoca Mahalle Muhtarı Beytullah Tekerli, Bulduk Mahalle Muhtarı Burhan Duran, Geredeli Mahalle Muhtarı İbrahim Özkul, Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Çağırgan Mahalle Muhtarı Hasan Efe, Kaynarca mahalle Muhtarı Necmi Sevilmiş, Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kaya, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celahattin İçöz, Ayazlı Mahalle Muhtarı Selami Şener, Sepetçi Mahalle Muhtarı Necdet Çetin, Fetiye Mahalle Muhtarı Merih Yiğit ve Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz katıldı.

“TESİSİN BURAYA YAPILMASI TEHLİKELİ”

Muhtarlar adına konuşan Kaboğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş tesis ile ilgili muhtarların Üçgaziler bölgesine bu tesisin yapılmaması konusunda görüş birliğine vardıklarını fakat şehrin ileri gelenlerinden randevu bile alamadıklarını belirterek, “Bölge muhtarlarımızla istişare ederek bu toplantıyı yapma kararı aldık. 5 aylık bir süreçte bu noktaya geldik. Kocaeli Büyükşehir İzmit’te halkın tabir ettiği şekilde 300 dönümlük araziye çöp tesisi yapmayı planlıyor. Bizi 27 Eylül’de Paris e götürdüler. Tesisi 2 saatte teknik bilgi vererek gezdirdiler. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar bize sormadan biz Paris’teyken Kocaeli’ye dönerek danışma meclisinde bizim kabul ettiğimizi söylediler. Bize hiçbir şey sorulmadı. Bizim için zaten sadece bir turistik geziydi. Kendi aramızda ki toplantılarda bu tesisin buraya yapılmasının tehlikeli olduğu kanısına vardık. Bu tesis sanayi tesisi ve sanayi bölgesine yapılması gerekiyor” dedi.

“BİZE 5 AYDA RANDEVU VERİLMEDİ”

Akbaş, “Paris’te ki tesis 38 Bin dönüme yapılmış ve 60 yılda teknolojisi geliştirerek bu güne getirildi. Burada ise 300 dönümlük orman arazisinin tesis edilmesi planlandı. Neden bu kadar büyük bir alan ayrılıyor bizde aydınlatılmalıyız. Bizler şehrimizi idare eden Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanından randevu almak istemimize rağmen 5 ayda randevu verilmedi. Asıl sıkıntımız bu. İzmit Kaymakamımız ve Nevzat Doğan’la görüşebildik. Yuvacık bölgesine rüzgâr santrali yapılacaktı. Bölgedeki insan ve muhtarlar ile birlikte Mehmet Akif Yılmaz bu projeyi oradan kaldırıp attılar” şeklinde konuştu.

“TESİS ORMANA YAPILMASIN”

Hiçbir kimyasal reaksiyon olmayan tesis oradan atılabiliyorken neden İzmit’e yapılacak tesis başka yere kaydırılmıyor diyen Akbaş, “Bu proje ilk olarak Dilovası’na yapılmak istendi orada tepki gördüler. İlimtepe’yi istediler oradan da tepki gördüler. İzmit’e getirdiler ama kimseden görüş alamadılar. Biz yapılmasın demiyoruz. Ormanlık alana yapılmasın. Zaten hazırda bir tesis var. Oraya yapılabilir. Biz ne şehrin ileri gelenlerinden randevu alabiliyoruz ne de tesisin ormanlık alana yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan Sekbanlı Mahalle Muhtarı Selim Sapmaz ise, “Cumhurbaşkanımız bile muhtarlara değer vermekte onları halkın sesi kabul etmekte. Cumhurbaşkanı’ndan randevu alsak 100 kere randevu alamadık. Neden bize randevu vermiyorlar anlamıyoruz” dedi. Selin BECER