Muhtarlar Derneği’ne 5 YENİ ÜYE

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli şubesine kentimizde bulunan 5 mahalle muhtarı daha üye oldu. Derneğe üye olanların sayısı yeni üyelerle beraber 81’e yükseldi

İzmit Muhtarlar Derneğinden istifa eden 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül, Arpalık İhsaniye Mahalle Muhtarı Orhan Süren, Sanayi Mahalle Muhtarı Osman Çilingir ve bir süre önce vefat eden Orhan Mahalle Muhtarı Nazmi Balaban’ın yerine atanan 1.aza Salih Acarsoy ve yine bir süre önce vefat eden Serdar Mahalle Muhtarı Sedat Şenbay’ın yerine getirilen 1.aza Ümit Yılmaz dün Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesine üye oldular.

GÜÇLENİYORUZ

Belsa Plaza AVM içerisinde bulunan dernek binasında gerçekleşen programda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş yaptığı konuşmasında, “Derneğimize yeni üye olan arkadaşlarla beraber çok daha güçlü bir dernek olduk. Yıllardan beri sürdürmüş olduğumuz beraberliğimizi devam ettirmek adına büyümeye devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Ve aile içinde 8 yıldan bu yana devam eden birlik ve beraberliğimiz dostluğa dönüştü. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. Serkan BORLAK