  • BIST 88.941
  • Altın 144,733
  • Dolar 3,6737
  • Euro 3,9098
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 4 °C

Muhtarlar sigarayı bıraktı

»
Muhtarlar sigarayı bıraktı
Büyükşehir, sigarayı bırakarak dumansız hava sahasına katkı sunan muhtarlara tebrik mahiyetinde check-up hediye etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigarayı bırakan muhtarlara check-up hediye etti. Programda Daire Başkanı Lütfi Efil ve sigarayı bırakan muhtarlar hazır bulundu.

 

DUMANSIZ HAVA SAHASI ETKEN OLDU

Kocaeli halkına hizmet eden muhtarlar genişletilen dumansız hava sahası projesiyle birlikte sigaranın zararlarını ve kullanan insanın artık toplumda kendine yer bulamayacağını tahmin ettikleri için sigarayı bırakarak sağlıklı bir yaşama merhaba demek istediklerini belirtti.

 

SOSYAL SORUMLULUK

Büyükşehir Belediyesi bu proje ile vatandaşların sigarayı bırakmasını teşvik etmeyi amaçlıyor ve sigarayı bırakan muhtarlara check up hediye ediyor. Sigarayı bırakan muhtarlar Necati Kütük, Mehmet Kurt, İsmail Balaban, Vehbi Gündüz, Hasan Özkoca, Uğur Baydar ve Mehmet Çalık bu kapsamda Kızılay merkezine giderek check up yaptıracak.

 

HEM SAĞLIĞIMIZI HEM CEBİMİZİ RAHATLATIR

Yapılan programda sigarayı bırakan muhtarlara check up çeklerini hediye eden Efil, ‘’Sigara dünyada her yıl 3 milyon insanın hayatına mal oluyor. Yani günde ortalama 15 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan hayatlarını kaybediyor. Öte yandan sigara sağlığımız kadar cebimize de zarar veriyor. Hayatımız boyunca sigaraya verdiğimiz para ile bir daire ve araba almak mümkün. Sizleri sigarayı bıraktığınız için kutluyor, darısı diğer muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın başına diyorum’’ diye konuştu. Program muhtarlara check-up çeklerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'nin trafikteki araç sayısı 350 bini aştı!10 Şubat 2017 Cuma 09:45
  • Kocaeli'de 2 bakanlı kongre10 Şubat 2017 Cuma 09:22
  • İzmit Belediyesi'nden kiralık yerler10 Şubat 2017 Cuma 08:37
  • MHP'li Çakıroğlu'nun adını caddeye verdiler!10 Şubat 2017 Cuma 08:03
  • 65 yaş üstünü ücretsiz taşımak bir türlü sindirilemedi09 Şubat 2017 Perşembe 17:15
  • Saçmalar şahine isabet etti09 Şubat 2017 Perşembe 15:14
  • İren: Konut işini özel sektör yapmalı09 Şubat 2017 Perşembe 15:07
  • Avrasya Tünelini bisikletle geçen genç para cezasına çarptırıldı09 Şubat 2017 Perşembe 15:01
  • M.Ali Paşa Gençlik Merkezinin temeli atıldı09 Şubat 2017 Perşembe 14:57
  • Büyükşehir’de şube müdürleri değişti!09 Şubat 2017 Perşembe 14:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim