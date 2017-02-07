Muhtarlardan gelen taleplere cevap veriliyor

Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı, muhtarlardan gelen taleplere cevap verip sıkıntılarını gideriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı; muhtarlar, çiftçiler ve kırsaldaki mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için geride kalan sürede önemli çalışmalar yaptı.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Daire başkanlığı bünyesinde kurulan muhtar irtibat birimi sayesinde, 7 gün 24 saat muhtarlardan gelen taleplere cevap verilip, sıkıntıları gideriliyor. Hizmet çerçevesinde muhtar sorumluları, muhtar dernek başkanları ve muhtarlarla grup ya da genel koordinasyon toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda toplumsal, kentsel ve sosyal sorunlar yetkililerden dinlendi, birlikte çözüm geliştirildi. Projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve iş takibi yapıldı. Koordinasyon toplantıları belirli periyodlarda yinelendi.