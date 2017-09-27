Muhteşem Süleyman 0-1

Kocaelispor Muhteşem Süleyman’ın golüyle galip geldi.

MAÇ BİTTİ..

DK 61: GOOOLL! Kocaelispor Burak Süleyman'ın golüyle öne geçti

DK 53: Kocaelispor penaltı kaçırdı. Hamza’nın ceza sahasına ortaladığı topta rakip savunma oyuncusu topu eliyle kesince hakem Levent Aktan penaltı kararı verdi. Topun gerisine geçen Sefa, kaleci Ulaş’ın sağına topu gönderdi. Ulaş köşeyi doğru tahmin edip penaltıyı kurtardı.

DK 50:Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Kadir Öge'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topta Ali Keten'in kafa vuruşunu kaleci Ulaş iki hamlede yakaladı

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI BİTTİ...

DK 33: Burak Özbakar’ın kafa pasında Hamza, ceza sahası içinde topu önünde buldu. Müsait durumdaki bu oyuncunun sert şutu üstten auta çıktı.

DK 26: Kocaelispor'da Kadir Öğe’nin 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Ulaş soluna uzanarak son anda tokatladı

DK19: Kocaelispor yine gole yaklaştı. Burak Süleyman'ın ortasında Ali Keten’in kafa vuruşunda top, sağ direğin dibinden auta çıktı

DK 15: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman soldan ortaladı top Mert’in önünde kaldı. Mert’in şutundan sonra savunma son anda araya girdi

Maçta ilk 10 dakika geride kaldı. Orta sahada oynanan bir mücadele ile iki takımda net sayılabilecek bir pozisyon üretemedi.

1992’DEN BU YANA GELEN DOSTLUK BAĞI

Süper Lig'de 1992 yılında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Kocaelispor, Aydınspor taraftarları ve halkıyla bağ kurmuştu. Aydınspor'un Süper Lig'den düştüğü sezon 8. haftada 18 Ekim 1992'de karşı karşıya gelen Kocaelispor, Aydınspor'u sahasında 6-0 mağlup etti. Yaklaşık 50 otobüs ile Aydın'a gelen Kocaelispor taraftarı, misafirperverlikle karşılandı. Karşılaşmada 4-0 Kocaelispor üstünlüğü sürdüğü anlarda Aydın tribünlerinden, "Kocaelispor şampiyon" tezahüratları yapıldı ve iki takım taraftarları arasında güçlü bir bağ kuruldu. 6-0'lık galibiyet sonrası Kocaelispor lider olur. O sezon sonu Aydınspor küme düşerken, Kocaelispor ise ligi dördüncü sırada bitirerek UEFA Kupası'na gitmeye hak kazandı.

KOCAELİSPOR SEZON İLKLERİNİ YAŞIYOR

Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona erdi. Yeşil Siyahlılar Aydınspor 1923 maçına gitti. Öte yandan bazı taraftarlar uçak ile de İzmir üzerinden 93 kilometre uzaklıktaki Aydın Adnan Menderes Stadı’na geldi. Kocaelispor’a dünkü maçta yaklaşık 150 taraftar destek verdi. Yeşil Siyahlılar bu sezon ilk kez bir deplasman maçını doğal çim ile kaplı bir sahada oynadı. Yeni teknik adam Fatih Kavlak, Kocaelispor ile ilk maçına çıktı.

KAVLAK KAZANAN KADROYU BOZMADI

Kocaelispor’da yeni teknik adam Fatih Kavlak, geçen hafta kazanılan Karaköprü Belediyespor maçının 11’ini sahaya sürdü. Yeşil Siyahlılar dünkü maça kale Can Emre, savunmada Fatih, Kadir Öge, Murat Başak, Ali Keten, bu futbolcuların önlerinde Sefa ve Mert, sağ kanatta Burak Özbakır, sol kanatta Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Hamza ve ileride ise İshak tertibi maça başladı.

SICAKLIK 31 DERECEYDİ

Aydınspor – Kocaelispor maçın hava sıcaklığı 31 dereceydi. İki takım da saha zemini ve havadan olumsuz etkilenmedi. Saat 16’da başlayan maça Aydınsporlu taraftarlar fazla ilgi göstermezken, Aydın’ın transfer döneminin bitmesine 1 gün kala yasağı kaldırması ve beklettiği futbolcuları kadrosuna alması ile ikinci haftadan itibaren belirgin direnç yakaladı. Gençlerle Karaköprü maçında 3-0 kaybeden Efeler, ardından sahasında Osmaniye ile berabere kaldı, Arsin’i yendi, geçtiğimiz Cumartesi ise Tarsus deplasmanından 2-0’lık yenilgi ile döndü. Aydın temsilcisi maç öncesi Kocaelispor maçında puan kaybı yaşamak istemediklerini belirtti.

BUNLAR GÜZEL ŞEYLER

Dünkü maç öncesi Aydınspor taraftarından çok anlamlı bir mesaj geldi. Mesajda ”Aydın deplasmanı yapacak olan Kocaelisporlu kardeşlerimize kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar dileriz” denildi. Birçok Siyah Beyazlı taraftar Kocaelispor’u ve taraftarını en iyi şekilde karşılayacaklarını ve uğurlayacaklarını belirtti ve dediklerini de yaptı. Maç öncesi kaptan Hamza’ya Aydın taraftarı çiçek takdim etti. İki taraftar da takımları birlikte tribüne çağırdı. Kocaelispor cephesinde Aydınspor’un bu yaklaşımı memnuniyetle karşılanırken özellikle maç öncesi objektiflere güzel kareler yansıdı.

AYDIN SOKAKLARINDA GEZDİLER

Kocaelispor taraftarı maç öncesi Efeler Diyarı Aydın’ı gezdi. Kent Meydanı’nda bol bol resim çektiren Yeşil Siyahlıları, Aydın Halkı bağrına bastı. Kocaelispor’un tarihi bir kulüp olduğunu ifade eden Aydınlılar iki takımın da son durumlarının kendilerini üzdüğünü belirtti. Kocaelispor taraftarı Aydın şehrinin merkezindeki bütünlüğe hayran kalırken, Aydın’ın yaşanacak bir şehir olduğunu belirttiler. Erdem ÖVÜÇ

Aydınspor 1923

1 Ulaş Güler

4 Ceyhun Yelkenci

5 Uğur Çelik

6 İsmail Hacıhafızoğlu

9 Mesut Uzun

10 Habib Uzun

17 Tuncay Öndel

49 Serkan Özdemir

55 Artun Kütükçü

57 Doğancan Koca

61 Ömer Serbest

Yedek Oyuncular

66 Timur Çakıroğlulları

11 Hakan Doğan

19 İzzet Çelik

20 Emre Akbulut

22 Emre Yıldırım

69 Mikail Albayrak

90 Murat Karabatak

Kocaelispor

1 Can Emre Yücel

2 Fatih Adıgüzel

3 Kadir Öge

4 Murat Soner Başak

6 Mert Yavuz

8 Sefa Narin

9 İshak Kurt

10 Burak Süleyman

17 Burak Özbakır

41 Hamza Mutlu

50 Ali Keten

Yedek Oyuncular

35 Yusuf Şenlik

5 Kemal Can Aydemir

7 Gökdeniz Bakraktar

14 Özgür Sürekçi

19 Mehmet Avcı

21 Ferhat Ertukuş

99 Kerem Yıldırım