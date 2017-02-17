  • BIST 88.264
  • Altın 146,844
  • Dolar 3,6752
  • Euro 3,9135
  • Kocaeli : -1 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : -1 °C

Muhteşem Türk Sanat Müziği konseri

»
Muhteşem Türk Sanat Müziği konseri
Büyükşehir Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Gebze’de düzenlenen konserde Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserleri seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde konser verildi. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev Eda Türk Müziği Topluluğu, sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren koro, izleyicilerden bolca alkış aldı. Tadına doyulmaz bir sanat müziği ziyafetine dönüşen konser, Türk Sanat Müziği sevenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Akçıl konserinde sürpriz evlenme teklifi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:56
  • Taylan Bora 7 yaşına girdi14 Şubat 2017 Salı 14:14
  • Osman Arslan dostuyla sohbette13 Şubat 2017 Pazartesi 11:27
  • Ailecek Beşiktaşlılar13 Şubat 2017 Pazartesi 11:24
  • FSL'den çifte kutlama13 Şubat 2017 Pazartesi 10:34
  • Arkadaşlardan büyük jest13 Şubat 2017 Pazartesi 10:31
  • Kocaelim Gayrimenkul’de sürpriz doğum günü13 Şubat 2017 Pazartesi 10:30
  • İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı11 Şubat 2017 Cumartesi 11:06
  • Kahraman’a doğum günü sürprizi10 Şubat 2017 Cuma 13:41
  • Okur’a iş arkadaşlarından sürpriz doğum günü10 Şubat 2017 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim