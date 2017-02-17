Muhteşem Türk Sanat Müziği konseri

Büyükşehir Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Gebze’de düzenlenen konserde Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserleri seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde konser verildi. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev Eda Türk Müziği Topluluğu, sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren koro, izleyicilerden bolca alkış aldı. Tadına doyulmaz bir sanat müziği ziyafetine dönüşen konser, Türk Sanat Müziği sevenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.