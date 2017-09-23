Mültecilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kandıra açıklarında teknenin battığı olayla ilgili açıklama yaptı

Yapılan yazılı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle batan teknede, çoğunluğu Irak uyruklu, 68 ile 74 arasında kişinin bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Halihazırda ölü sayısı 21'e ulaşmıştır. Kazazedeler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi tarafından 100 kişilik yer ayrılmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 7 Arapça, 1 Farsça olmak üzere toplam 8 tercüman ile 2 polis memuru olmak üzere toplam 10 personel, şahıslar ile sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için olay yerine sevk edilmiştir. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayın öğrenilmesine müteakip gerekli adli işlemlerin yapılmasını ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesini teminen 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir"

Göçmenlerin Romanya'ya kaçırılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

"Göçmenleri Romanya ülkesine kaçırmaya çalışan şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar, Kandıra Cumhuriyet Savcılarının talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Bu aşamada şüpheli ya da şüpheliler henüz tespit edilememiştir. Son alınan bilgilere göre teknenin içerisinde toplam 68-74 kişi bulunduğu, tekne kaptanının Suriye uyruklu, yolcuların ise Irak uyruklu olduğu haberi alınmıştır. İstanbul'dan TCSGDOST isimli gemi de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için yola çıkartılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Teknenin, Romanya ülkesine gitmek üzere nereden Karadeniz'e açıldığı, bu aşamada henüz kesin olarak tespit edilememiştir. Son bilgilere göre Kandıra Devlet Hastanesi'nde 6, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 ve Seka Devlet Hastanesi'nde 2 olmak üzere toplam 20 kişi tedavi altına alınmıştır."