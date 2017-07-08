Murat Aydın Gebzespor’da

Gebzespor, aradığı golcüyü 3.Lig’de buldu. Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Gebzespor’da Başkanvekili Özkan Özkanca ve Asbaşkan Zeki Sarı’nın girişimleri sonucunda Murat Aydın Gebzespor’a ‘evet’ dedi

Geçtiğimiz sezonu Derince ve Kırıkhan takımlarında geçiren 30 yaşındaki deneyimli oyuncuya mor-beyazlı formayı giydiren Özkanca ve Sarı, transferin Gebzespor camiasına hayırlı olmasını diledi. Sırasıyla Akçaabat Sebatspor, Kastamonuspor, Arsinspor, İskenderunspor 1967, Yomraspor, Bayburt G.Ö.İ., Düzcespor, Ceyhanspor, Derincespor ve son olarak Kırıkhanspor formalarını giyen 30 yaşındaki golcü, Bayburtspor ve Düzcespor’la 3.Lig’e çıkma sevinci yaşamıştı. Murat Aydın’ın BAL’da oynadığı 44 maçta 25 golü bulunuyor.