Murat Başak: Mücadeleden taviz vermeyeceğiz

Karaköprü Belediyespor maçında attığı golün yanında her zamanki mükemmel mücadelesi ile takımın 3 puan almasında çok değerli bir katkısı olan ikinci kaptan Murat Soner Başak, Aydın 1923 maçı öncesi şu ifadelere yer verdi: Karaköprü maçı çok önemliydi. Çıkış yapmamız lazımdı ve galip gelmemiz gereken bir maçı kazandık. Anlamlı bir galibiyet oldu. Rahatladık, nefes alabildik. Oynayan oynamayan herkesin ayağına yüreğine sağlık.

BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE

Maçtan önce soyunma odasında Can Emre bana“Gol atacaksın” dedi. Aslında gol atma konusunda biraz şanssızım. Karaköprü maçında Rabb’im nasip etti. Şimdi Aydın ile oynuyoruz. Kuşkusuz bu maç da kolay geçmeyecek. Ancak bir iyi mücadele ediyor, futbol oynuyoruz. Daha önce de ifade ettim. Eleştirilere kabulüz. Ama bizim olduğumuz yerde hiçbir zaman kötü mücadele edilmez. Formamız için terimizin son damlasına kadar savaştık, savaşmaya da devam edeceğiz.