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Murat Çakmak davası ertelendi

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Murat Çakmak davası ertelendi
FETÖ’ye üye olma suçlamasıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine giren Murat Çakmak yargılandığı dava 4 ekime ertelendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’ye üyelikten tutuklanan ve 420 gündür tutuklu bulunan Çakmak Marketlerinin sahibi Murat Çakmak, Trabzonlular Derneği eski Başkanı Özcan Gümüş, Hüseyin Karaman’ın yargılamalarına devam edildi. Mahkeme heyeti eksik olduğu için duruşma öğleden sonra başlayabildi. Mevcut mahkeme üyelerinin bir kısmının şehir dışında seminerde olmalarından dolayı yerlerine yedek üyeler geldi.

BERAAT İSTEDİLER
Duruşmada sanıklar Murat Çakmak, Özcan Gümüş ve Hüseyin Karaman, mevcut savunmalarını tekrarlayarak beraatlarını talep etti. Fakat mahkeme heyeti sanıkların tutuklu yargılanmasına karar vererek davayı 4 Ekim tarihine erteledi.

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