Murat Durul’u mesai arkadaşları unutmadı

Körfez'in tanınmış spor adamlarından Murat Durul'a, vazifeli olduğu spor kulübündeki yöneticiler ve mesai arkadaşları sürpriz bir doğum günü yaptı

Körfez'in tanınmış spor adamlarından biri olan Murat Durul'a, vazifeli olduğu spor kulübündeki yöneticiler ve mesai arkadaşları sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Murat Durul için özel pasta yaptırıldı. Kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları söndüren Murat Durul'a, yanında bulunan arkadaşları 'İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Murat Durul, bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan bütün sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi.