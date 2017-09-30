Murat Kolburan Hereke Yıldızspor’da

Sezonun ilk iki haftasını mağlup geçen Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor, özellikle bitirici bölgede sorunlar yaşıyordu.

Bu soruna çare bulmak için çalışmalarını sürdüren Kırmızı Yeşilli ekip ilimizin önemli golcüleri arasında yer alan Murat Kolburan ile anlaştı. Dilovası Belediyespor ve Diliskelesispor’un da yakın takibinde olan Murat, Herekeli yöneticilerle bir araya geldi ve kendisini Yıldızsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

MURAT KOLBURAN KİMDİR?

1991 doğumlu Murat futbola 11 yaşında Saraybahçespor’da başladı. Ardından Kocaelispor alt yapısına transfer oldu ve Yeşil Siyahlı kulüp ile 4 sezon aralıksız oynadı. Sırası ile Derincespor, Kağıtspor, Geredespor, Hereke Yıldızspor, tekrar Kocaelispor, Sultan Orhan, Sapanca Gençlik ve Karasuspor’da forma giyen Kolbi çok sayıda gole imza attı. Erdem ÖVÜÇ