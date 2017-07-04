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Murat Kurhan delikanlı oldu

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Murat Kurhan delikanlı oldu
Betül ve Ferhat Kurhan çiftinin oğulları Murat, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde düzenlenen sünnet ile delikanlılığa ilk adımı attı.

Merhum Rıdvan Kasım Sarıoğlu ve Rafet Kurhan’ın torunu, Betül ve Ferhat Kurhan çiftinin oğulları Murat Kurhan, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde düzenlenen görkemli bir sünnet ile delikanlılığa ilk adımı attı. Sarıoğlu ve Kurhan aileleri sünnet şöleninde konuklarını en iyi şekilde ağırlarken çocuklar da gönüllerince eğlendi. Sünnet merasimi yapılan yemek ikramı ile son buldu.

 

“EN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ”

Evlatlarının ilk mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşayan Betül ve Ferhat Kurhan çifti, “Bu gün ailemiz için en önemli ve güzel günlerden biridir. Bu gururu ve mutluluğu yıllar önce oğlumuzun doğumu ile yaşamıştık. Bugün de delikanlılığa ilk adımlarıyla yaşamaya devam ettik. Böylesine önemli bir günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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