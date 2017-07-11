Murat Şenol Kullar’da!

Sezon öncesi transferin gözde isimleri arasında yer alan başarılı file bekçisi Murat Şenol, Kullarspor ile anlaştı

Kurumsal anlamda örnek bir kulüp olan ve yeni sezon için 1. Amatör Lig’de iddialı bir kadro kurarak mutlak Süper Amatör Lig mücadele eden Kırmızı Siyahlı ekip, Büyükderbentspor, Nusretiyespor ve Suadiyespor gibi takımların kalesini başarı ile koruyan Murat Şenol’u renklerine katarak önemli bir işe daha imza attı.