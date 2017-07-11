Kurumsal anlamda örnek bir kulüp olan ve yeni sezon için 1. Amatör Lig’de iddialı bir kadro kurarak mutlak Süper Amatör Lig mücadele eden Kırmızı Siyahlı ekip, Büyükderbentspor, Nusretiyespor ve Suadiyespor gibi takımların kalesini başarı ile koruyan Murat Şenol’u renklerine katarak önemli bir işe daha imza attı.
- BIST 102.718
- Altın 141,368
- Dolar 3,6272
- Euro 4,1359
- Kocaeli : 27 °C
- İstanbul : 29 °C
- Sakarya : 27 °C
- Kocaelili asker hain saldırıda yaralandı
- Şehit muhtarın adı yaşatılıyor
- Perakende satış hacmi arttı
- Yıldız: Mücadelemiz bizi ayakta tutacak
- Ekrem Yavuz’la “SEVİNDİK!”
- Brisa, Malatya’da nal toplattı
- Gençler rüyada gibi!
- Hocamıza güveniyoruz
- ‘FERHAT’ı kim tutar ‘TANRIBİLİR’?
- Karatecilerimiz ambargo koydu
- Kefken’de futbol bir başka güzel
- Spora saha desteği
- Ömer Çalık bilmecesi
- Murat Şenol Kullar’da!
- İzmitli Karaduman, İzmir Tire’de!
Murat Şenol Kullar’da!
Sezon öncesi transferin gözde isimleri arasında yer alan başarılı file bekçisi Murat Şenol, Kullarspor ile anlaştı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yıldız: Mücadelemiz bizi ayakta tutacakKocaelispor’da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, sezonun ilk antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Ekrem Yavuz’la “SEVİNDİK!”Körfez 44.Altın Kemer Kiraz festivali yağlı güreşlerinde Altın Kemeri Ekrem Yavuz kazandı. Kocaeli’ne yakışan bir güreş alanı kazandıran Başkan İsmail Baran, seyirciden alkış aldı
Brisa, Malatya’da nal toplattıBrisaspor Bisiklet Takımı Malatya’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları’nda 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı
Hocamıza güveniyoruzYenidoğan Serdarspor Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, küçülme ve gençleşme projesi kapsamında Abdullah Hün ile anlaşma sağladı
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Kadınların alınmadığı gizemli ada...
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
12345678
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim