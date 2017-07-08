Murat Şenol’a yakın takip

İlimizin başarılı kalecilerinden Murat Şenol sezon öncesi transferin gözdesi haline geldi

Teklifler almaya başlayan Murat geçen sezon Suadiyespor’un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan isimlerden birisiydi. Süper Amatör Lig hedefi ile kadro kurmak isteyen Çubuklu Balaspor ile UzuntarlaBelediyespor başarılı file bekçisini yakın takibe aldı. Uzun yıllar boyunca Büyükderbentspor’un kalesini koruyan 1993 doğumlu file bekçisi, Suadiyespor ile henüz masaya oturmuş değil. Yeşil Beyazlı ekip ile bir araya gelmeden başka bir takımla görüşmek istemediği öğrenilen Murat’ın hangi takımda forma giyeceği şimdiden merak ediliyor.