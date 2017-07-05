Murat Tiryaki Doğantepe’de

Kocaelispor alt yapısında yetişen ve ilimizi şehir dışında yıllarca başarı ile temsil ettikten sonra 3 yıl önce dönüş yapan Murat Tiryaki, Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Doğantepespor’a imza attı.

Gerek futbol kalitesi, gerek insani ilişkileri, gerekse de mesleğe olan saygısı ile dört dörtlük bir karakter olan Murat, sağ bek, stoper ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor. 3 yıl önce Kocaelispor’a transfer olan ve Yeşil Siyahlı formayı 20 kez giyen Murat, 2 yıl önce Gebzespor, geçen sezon da Körfez Belediyesi HerekeYıldızspor’da oynadı. Murat’ın kariyerinde 250’ye yakın profesyonel, 75 BAL maçı bulunuyor. Deneyimli futbolcu 13 de gole imza attı.