  • BIST 101.054
  • Altın 140,761
  • Dolar 3,5922
  • Euro 4,0669
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 24 °C

Murat Tiryaki Doğantepe’de

»
Murat Tiryaki Doğantepe’de
Kocaelispor alt yapısında yetişen ve ilimizi şehir dışında yıllarca başarı ile temsil ettikten sonra 3 yıl önce dönüş yapan Murat Tiryaki, Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Doğantepespor’a imza attı.

Gerek futbol kalitesi, gerek insani ilişkileri, gerekse de mesleğe olan saygısı ile dört dörtlük bir karakter olan Murat, sağ bek, stoper ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor. 3 yıl önce Kocaelispor’a transfer olan ve Yeşil Siyahlı formayı 20 kez giyen Murat, 2 yıl önce Gebzespor, geçen sezon da Körfez Belediyesi HerekeYıldızspor’da oynadı. Murat’ın kariyerinde 250’ye yakın profesyonel, 75 BAL maçı bulunuyor. Deneyimli futbolcu 13 de gole imza attı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu ‘ONUR’ bizim!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • 10 Temmuz’u bekliyoruz05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Tavşancıl ‘10’ numarayı buldu!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • ‘FIRTINA ONUR’u kimse tutamıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Derincespor, Çınarlı’dan 2 futbolcu transfer etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • KOBİDOS’da kan değişimi!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Murat Tiryaki Doğantepe’de05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Yılmaz Birlik’i satmıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • İzmit Belediyespor teknik kadrosunu da tamamlıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • İzmit “JAZZ” yaptı!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim