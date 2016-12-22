Musa’nın, İsa’nın ve Muhammed’in Çocukları!

Mustafa Küpçü

Tüm insanlık için, “yalnızca bir tek Allah’ın varlığını ifade eden” son 3 din anlayışı var; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet.

İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’da, tek tanrılı inancın bu 3 dinin peygamberine de saygı duyulur.

Elbette, en mükemmel ve son din İslamiyet’tir.

Ve İslamiyet “OKU” diye emreder!

Oku da anla!

Sana “AKIL verdim!

Sen, bu aklınla diğer canlılardan farklısın!..

Hazreti Muhammed ve Dört Halife dönemlerinde “TEK DİN” vardır!

Tarikat, Cemaat ve benzeri düzenler yoktur!

“Hocaefendiler” yoktur!

Çünkü; İslam dininde Allah’la Kul arasında aracı RUHBAN SINIFI yoktur!

Ne yazık ki, Emeviler’den sonra İslamiyet’in o saf ve temiz yapısına “siyasetin kiri” bulaştırılır! Hazreti Muhammed’in torunu Hüseyin ve yol arkadaşları Kerbela’da katledilir!

İşte, o günden bu yana, “aklı hiçe sayan ilkel kafalar” İslam dünyasını kanla yıkamaktadırlar!..

Yalnızca İslam dünyasında değil, Hıristiyan dünyasında da tarikatlar ve dini cemaatler faaliyettedir! Örneğin; ABD’de Evangelist Tarikatı, İslam ve Müslüman düşmanlığı üzerine, küçük yaştaki çocukları eğitmektedir.

Oysa Din, Allah’la Kul arasındaki bir manevi ilişkidir.

İnanan, inancının vecibelerini yerine getiren, inancını “ticaretin ve siyasetin malzemesi” yapmayan, farklı inançları “düşman” görmeyen, “ahlak değerleri içinde yaşayan” her insana saygı ile bakmalıyız.

Yoksa, bizim gibi düşünmeyen, bizim inandığımıza inanmayan insanlara yönelik düşmanlık, kin ve öfke kimseye hayır getirmez, insanca bir huzur ve mutluluk vermez.

Vatandaşlarının büyük çoğunluğu Müslüman olan ve pek çoğu “dini değerlere” göre ve “tek adam iradesi” ile yönetilen ülkelerin toplam ekonomik gücü bir Almanya kadar olamıyor!..

NEDEN?

“Bağnazlık egemen” ve “Bilime yabancılık” yüzünden!

Peygamber Efendimiz sakal bırakır, potur giyerdi, biz de öyle yaşamalıyız” diyen akıl ve mantık özürlüler, nasıl oluyor da lüks Avrupa malı lüks ve pahalı otomobiller ve son model akıllı telefonlarla geziniyorlar?

Aklı olan bu soruları sorar!

Şimdi, Allah’ın verdiği akılla bir düşünelim; Henüz 22 yaşında bir genç adam, nasıl olur da “polis” teşkilatına girebilir?

Nasıl olur da, o kadar genç yaşta ülkesi ve dünya siyasetiyle ilgili BİLGİ ve BİLİNÇ düzeyine erişebilir?

Çünkü, o insan küçük yaşta “beyinsel tecavüze” uğramıştır!

“KİNDAR ve DİNDAR nesil” böyle yetişiyor ve sonucu da, Allah’ın verdiği canı alma” günahı ile ortaya çıkıyor!

Önceki yazılarımda da sordum;

RABİA işareti ile eyleme giren polisler kimin polisi?

“ESADULLAH TİMİ” hangi ideolojinin fedaileri?

İnsanca yaşaması gereken çocuklarımızı genç yaşta “canlı bomba” ya da “terörist” yapan düzen, kime hizmet eder?

Türkiye, bir Şeriat Devleti olursa, terör biter mi?

Halkımız daha mutlu ve refah içinde yaşar mı?

İnsanca haklarımızı özgürce kullanabilir miyiz?

Bilimde ve teknolojide atılımlar yapabilir miyiz?

Hangi İslam Ülkesini “örnek” gösterebiliriz?

Yoksa, biz Müslümanlar, aptalca ölmeye ve alçakça öldürülmeye layık mıyız?

Ülkemizde “konuk” olan yabancıları katlederek “saygın bir ülke” olabilir miyiz?

BİZİM ORTAÇAĞIMIZ NE ZAMAN BİTECEK?