MÜSİAD, istihdama katkı sağlayacak

MÜSİAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı İstihdam Seferberliğinde “Biz de varız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz, MÜSİAD üyesi 50 bin üye işletmenin her birinin ortalamada 5’er kişi alarak, 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Ayvaz, daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Ayvaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Çünkü istihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konudur. Sosyal boyuta baktığımızda, işsiz vatandaşımızın çalışması, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırır. Diğer taraftan da istihdam artışı demek, ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması demektir ”dedi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta başlattığı seferberlik çağrısını desteklediğimizi ve elle tutulabilir somut adımların atılması gerektiğini dile getirmiştik” diyen Aycaz, “ MÜSİAD olarak, devletimizin hem işbaşı eğitimlerini hem de asgari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak önemli katkı sağladığı istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve bu seferberlikte “Biz de varız” diyoruz” dedi.

“SORUMLULUK TAŞIYORUZ”

Açıklamasına devam eden Ayvaz, “ İşsizliğin önüne geçmek ve insan kıymetinin israfını önlemek için istihdamın artırılması şart. İş alemi olarak biz de böyle zamanlarda ayrı bir sorumluluk taşıyoruz. Komşusu aç yatarken tok olan bizden değildir. Ülkemiz ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için el ele veriyor, ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlü bir Türkiye için daima ‘Biz de varız’" diyerek herkesin seferberlik çağrısına uymasını istedi.