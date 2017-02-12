Muş'ta ki anaokuluna BAŞSİAD destek çıktı

BAŞSİAD önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Dernek üyeleri aralarında topladıkları yardımlarla Muş’ta bir anaokulunun revizyonunu üstlenerek okulu deyim yerindeyse yeni baştan yarattı

Kentimizde 2014 yılında faaliyete geçen ve kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başaran Başarılı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BAŞSİAD), başkan Barış Arat’ın öncülüğünde kentimizde yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini şehirlerarasına taşıdı. Kurum bu kapsamda çok önemli bir projenin altına imzasını atarak Muş’ta bulunan bir anaokulunu üyelerinin yardımıyla adeta yeniden yarattı. Baştan aşağı yenilenen okul için Kocaeli’den inşaat ekibi yollayan BAŞSİAD, bölgede yaşayan halkın hayır duasını alarak başlamış olduğu işi profesyonel bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadı.

PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Sosyal sorumluluk projelerinin derneğin adeta bir parçası olduğunu vurgulayan Başarılı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Arat, “Şehrimizde bundan önce birçok sosyal sorumluluk projesine üyelerimizle birlikte el attık. Bizler, yardımlaşmanın önemini çok iyi biliyoruz. Biz kazanırken şehrimiz ve ülkemiz de kazansın istiyoruz. BAŞSİAD olarak, bundan sonraki projelere elimizden geldiği kadar destek olmayı sürdüreceğiz. Özellikle duyarlılıklarından dolayı tüm üyelerimize şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Serkan BORLAK