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Mustafa Atlı vefat etti

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Mustafa Atlı vefat etti
Kandıra Süverler Köyünde ikamet eden çiftçi Mustafa Atlı (92) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti

Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Atlı’nın cenazesi Süverler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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