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Mustafa Girgin vefat etti

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Mustafa Girgin vefat etti
Körfez Ali Hocalar Köyünde ikamet eden çiftçi Mustafa Girgin (62) beyin kanaması nedeniyle vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Girgin’in cenazesi Ali Hocalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığında toprağa verildi

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