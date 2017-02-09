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Mustafa Kaçanoğlu vefat etti

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Mustafa Kaçanoğlu vefat etti
İzmit Akçakoca Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Mustafa Kaçanoğlu (65) koah rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Kaçanoğlu’nun cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.

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