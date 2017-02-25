Gebze Anibal ile Gazi Anadolu Lisesi arasındaki Genç Erkekler Futsal final maçı öncesinde tüm sporcuları bir araya toplayan Kürkan yaptığı konuşma ile örnek oldu. Kürkan “İki takım da hakkı ile finale çıktı. Şunu unutmayın ikiniz de Türkiye şampiyonasına gideceksiniz. Hiçbir şekilde tatsızlık istemiyoruz. Burada sizi izleyen büyüklerinize örnek olun. Sadece oyunu düşünün ve size yakışanı yapın” dedi.
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Mustafa Kürkan: Size yakışanı yapın
Okul Sporları Tertip Kurulu Üyesi, aynı zamanda antrenörlük yapan Mustafa Kürkan ne kadar iyi bir eğitimci olduğunu önceki gün bir kez daha ortaya koydu.
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