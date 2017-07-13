Yaşanan bu gelişme üzerine Derbentspor Kulüp Başkanı Selçuk Baysal 1992 doğumlu futbolcu ile görüştü ve Mustafa’yı önümüzdeki sezon da Kırmızı Beyazlı ekipte oynamaya ikna etti. Oynadığı tüm takımların değişmez isimleri arasında yer alan Mustafa’nın transferi sadece resmi imzaya kaldı.
- BIST 103.919
- Altın 140,084
- Dolar 3,5637
- Euro 4,0620
- Kocaeli : 29 °C
- İstanbul : 26 °C
- Sakarya : 29 °C
- Koçdaş’tan Vali’ye hayırlı olsun ziyareti
- Karamürsel’de anma etkinlikleri
- Başkan Köken’den şehitliklere ziyaret
- 15 Temmuz gazisine Bakan’dan ziyaret
- Tekzen, 41 Burda AVM’de hizmetinizde
- Kordsa, Endonezya ziyaretinde
- Turkcell fotoğraf tutkusunu yeni bir boyuta taşıyor
- TÜMSİAD, Sağlık’ı ziyaret etti
- Denizli Mazı Orman Ürünleri Yıldız Entegre Tesisleri’nde
- Katar'la yeni yol haritası belirlenecek
- İzmit sinemalarında bu hafta
- Akademi Lise’ye rekor başvuru
- Vanlılar ‘Yayla Şenliği’nde' buluşuyor
- Darıca’da ‘Urfa Sıra Geceleri’
- Düş Bahçesi minikleri Bilim Merkezi’ndeydi
Mustafa Yıldırım Derbent’te kalıyor
Kentimizin dikkat çeken orta saha oyuncularından, Başaranspor patentli, Kocaelispor A takımında da 4 sezon önce forma giyen Mustafa Yıldırım’ın yeni sezon öncesi Kocaeli Güneşspor’a transferi söz konusuydu
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dilovası’ndan yarınlara imza!Büyükler “ÖĞÜT VER”di… Ova, “UFUK”unu genişletti: Dilovası’ndan yarınlara imza!
Engin Güneş Soma’daGebzespor’da geçen sezonki teknik direktör Cengiz Demir’in ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Engin Güneş, BAL takımı Somaspor ile anlaştı
BAL başvuru süresi bitiyor!8’inci sezon maçlarının oynanacağı Bölgesel Amatör Lig’de geri sayım sürüyor
Darıca GTÜ’de nefes açtı!Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren 3.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği, kros çalışması yaparak nefes açtı
Gurbetçi dost rakip olduTürkiye’deki futbol kariyerine Darıca GB’de başlayan gurbetçi futbolcu İbrahim Fatih Dilek, yeni sezonda eski takımına rakip olacak
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu haftaİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- 15 Temmuz'u bu fotoğraflar anlatıyor
- Kadınların alınmadığı gizemli ada...
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
12345678
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim