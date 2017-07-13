Mustafa Yıldırım Derbent’te kalıyor

Kentimizin dikkat çeken orta saha oyuncularından, Başaranspor patentli, Kocaelispor A takımında da 4 sezon önce forma giyen Mustafa Yıldırım’ın yeni sezon öncesi Kocaeli Güneşspor’a transferi söz konusuydu

Yaşanan bu gelişme üzerine Derbentspor Kulüp Başkanı Selçuk Baysal 1992 doğumlu futbolcu ile görüştü ve Mustafa’yı önümüzdeki sezon da Kırmızı Beyazlı ekipte oynamaya ikna etti. Oynadığı tüm takımların değişmez isimleri arasında yer alan Mustafa’nın transferi sadece resmi imzaya kaldı.