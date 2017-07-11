  • BIST 102.041
  • Altın 141,536
  • Dolar 3,6362
  • Euro 4,1439
  • Kocaeli : 27 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 27 °C

Mustafa Yılmaz vefat etti

»
Mustafa Yılmaz vefat etti
İzmit Akmeşe Ambarcı Bıdaklar Köyü adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Yılmaz (90) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti

Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Yılmaz’ın cenazesi Ambarlı Köyü Bıdaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şerife Sağlam vefat etti10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:53
  • Sıtkı Can vefat etti10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:53
  • Melahat Turan vefat etti10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:52
  • Hanife Kuzu vefat etti10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:51
  • Muammer Can vefat etti09 Temmuz 2017 Pazar 16:04
  • İbrahim Topçu vefat etti09 Temmuz 2017 Pazar 16:03
  • Kadriye Altundal vefat etti08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:15
  • Selime Öner vefat etti08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:14
  • Osman Kök vefat etti08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:13
  • Mehmet Ali Fidan vefat etti08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:11
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim