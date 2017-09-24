İzmit'te müşterileriyle eğlenmeden dondurmalarını vermeyen bir Maraş dondurmacısı bu sefer baltayı taşa vurdu. Dondurmacı, bir çocuğa dondurmasını verene kadar yapmadığını bırakmadı. Bir ara bütün bir dondurma tabakasını kaldıran dondurmacı, şansı yaver gidince tabakayı düşürmekten son anda kurtuldu. Birkaç saat sonra yine gelen aynı müşterilerine oyun yapmak isteyen dondurmacı, kazandaki bütün dondurmayı kaldırıp külaha koyma numarasını yaparken kopan dondurma müşterisinin üzerine düştü. Yaşanan olayın şaşkınlığıyla düşen büyük bir top dondurmayı kazana geri atan müşteri ve sırada bekleyenler kahkahaya boğuldu.
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Müşterisine şaka yaparken...
İzmit'te bir dondurmacı, müşterisine şaka yaparken dondurmayı üzerine düşürdü.
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