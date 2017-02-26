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Müthiş maç Arslanbey Organize’nin

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Müthiş maç Arslanbey Organize’nin
2. Amatör Lig D Grubu’nda şampiyonluk adayı iki takım Selanikspor ile Arslanbey Organize Sanayi, Mehmet Ali Kağıt Stadı’nda karşılaştı. Maçı Burak’ın golü ile kazanan Arslanbey çok değerli bir galibiyete imza attı

DOSTLUK KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Özellikle sağ kanadı etkili kullanan Arslanbey Organize, 67’de Burak’ın şık golü ile öne geçti. Kalan sürede skoru koruyan Organize Sanayi puanını 7’ye çıkardı. İlk kez yenilen Selanikspor ise 4 puanda kaldı. Hakem Zülfikar Akça ve yardımcıları başarılı yönetim bir gösterirken, maç sonrası her iki takım futbolcuları da tribünlere giderek centilmenlik görüntüleri verdi. Ahmet AKAY

 

İZMİT SELANİKSPOR: 0

ARS ORGANİZE SANAYİ: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme D)

HAKEMLER: Zülfikar Akça ***, Bilal Bahçeci ***, Efrahim Yılmaz ***

İZMİT SELANİKSPOR: Yusuf ***, Seyfettin ** (Evren **), Ramazan ***, Tunahan ***, Tuncay **, Sezgin **, Volkan ** (Yakup **), Hamza ***, Muhammet **, Barış ** (Alpay **)

ARS ORGANİZE SANAYİSPOR; Efkan ***, Temel ***, Fatih ***(Hasan **), Dursun ***, Burhan ***, Çağrı *** (Serhat **), Semih ***, Cengiz ***, Burak ***, Barış *** (Ertuğ **), Murat ***

GOL: Burak dk.67

K.KART: Çağatay dk.83

 

2.AMATÖR KÜME B GRUBU 3.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Arslanbey BLD                   3          3          0          0          18        3          9

2-Kirazlıyalıspor                    3          2          1          0          12        5          7

3-Uzuntarlaspor                     2          2          0          0          9          1          6

4-KYÖD                                1          0          1          0          2          2          1         

5-Mertspor                             2          0          0          2          1          7          0

6-Şirintepe GB                       2          0          0          2          1          10        0

7-Eşmespor                           3          0          0          3          5          20        0

 

TOPLU SONUÇLAR 3:HAFTA

Uzuntarlaspor (BAY)

KYÖD-Şirintepe GB:

Arslanbey BLD-Mertspor: 3-1

Kirazlıyalıspor-Eşmespor: 8-2

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 4.HAFTA

KYÖD (BAY)

Mertspor-Uzuntarlaspor:

Şirintepe GB-Kirazlıyalıspor:

Eşmespor- Arslanbey BLD:

 

2.AMATÖR KÜME D GRUBU 3.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Arslanbey Org Sanayi          3          2          1          0          7          1          7         

2-Kadıköyspor                       3          2          1          0          8          5          7

3-İzmit Selanikspor                3          1          1          1          7          5          4

4-İzmit FK                            3          1          1          1          5          5          4

5-Yeni Kandıra                       3          1          1          1          3          4          4                     

6-Koseköy Ateşspor              3          1          0          2          5          4          3

7-Körfez İlçesi Birlik              3          1          0          2          4          9          3

8-Beşyol Zabıtanspor             3          0          1          2          5          11        1

           

TOPLU SONUÇLAR 3.HAFTA

Yeni Kandıra-Koseköy Ateşspor: 1-0

Beşyol Zabıtanspor-Kadıköyspor: 3-3

İzmit Selanikspor-Arslanbey Organize Sanayi: 0-1

İzmit FK-Körfez İlçesi Birlik: 0-1

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 4.HAFTA

Arslanbey Organize Sanayi-İzmit FK:

Kadıköyspor-İzmit Selanikspor:

Koseköy Ateşspor-Beşyol Zabıtanspor:

Körfez İlçesi Birlik-Yeni Kandıra:

 

2.AMATÖR KÜME F GRUBU 3.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Anadolu Yeniköyspor          3          2          0          1          13        3          6

2-Başiskele Damlarspor        2          2          0          0          10        0          6         

3-Gölcük Şirinköyspor           2          2          0          0          5          2          6

4-Kızderbentspor                   3          2          0          0          5          2          6

7-Karamürsel Akçatspor         3          1          0          2          3          17        3

6 Ulaşlıspor                          2          0          0          2          1          4          0

7-Karamürsel Barbarosspor    3          0          0          3          0          9          -3

NOT: Karamürsel Barbarospor ligden çetildiği için üç puanı silindi

           

TOPLU SONUÇLAR 3.HAFTA

Ulaşlıspor (BAY)

Başiskele Damlarspor-Karamürsel Akçatspor:  7-0

Anadolu Yeniköyspor-Gölcük Şirinköyspor:  1-2

Karamürsel Barbarosspor-Kızderbentspor: 0-3 (Hükmen)

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 4.HAFTA

Karamürsel Akçatspor: (BAY)

Ulaşlıspor-Anadolu Yeniköyspor:

Kızderbentspor-Başiskele Damlarspor:

Gölcük Şirinköyspor-Karamürsel Barbarosspor;

 

2.AMATÖR KÜME G GRUBU 3.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Çerkeşlispor                        3          3          0          0          10        4          9

2-Çayırova Gümüşspor           2          2          0          0          8          1          6

3-Darıcaspor                          3          2          0          1          5          2          6

4-Gebze Balkanspor               3          1          0          2          6          10        3         

5-41 Karadeniz                       3          1          0          2          3          7          3

6-Tavşanlıspor                       2          0          0          2          2          4          0

7- Beylikbağı Karadeniz         2          0          0          2          2          8          0

           

TOPLU SONUÇLAR 3.HAFTA

Beylikbağı Karadeniz (BAY)

Tavşanlıspor-41 Karadeniz: 1-2

Gebze Balkanspor-Çayırova Gümüşspor: 0-3

Darıcaspor-Çerkeşlispor: 0-1

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 4.HAFTA

41 Karadeniz (BAY)

Beylikbağı Karadeniz-Gebze Balkanspor:

Çerkeşlispor-Tavşanlıspor:

Çayırova Gümüşspor-Darıcaspor:

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