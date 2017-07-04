TFF 3. Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig hedefi ile sıfırdan bir takım kuruyor. Transferin hızlı takımı Van Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor’dan Mutlu İlengöz’e ve Konya Anadolu Selçukluspor’dan Zekeriya Çakırca’ya siyah kırmızılı formayı giydirdi. 2. Lig’in tecrübeli sol kanat oyuncusu olan ve İskenderunspor’un altyapısında yetişen Mutlu İlengöz; sırasıyla Medipol Başakşehir, Çorumspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Tokatspor, Nazillispor ve en son Kocaeli Birlikspor’da oynadı. Kocaeli Birlikspor’da playoff heyecanı yaşayan Mutlu İlengöz, sol kanadın değişik pozisyonlarda oynayabiliyor.Van Büyükşehir Belediyespor kadrosuna 2 yeni sol kanat oyuncusu kattı. Birliksporlu Mutlu da yuvadan uçarak Van’a imza attı. TFF 3. Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig hedefi ile sıfırdan bir takım kuruyor. Transferin hızlı takımı Van Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor’dan Mutlu İlengöz’e ve Konya Anadolu Selçukluspor’dan Zekeriya Çakırca’ya siyah kırmızılı formayı giydirdi. 2. Lig’in tecrübeli sol kanat oyuncusu olan ve İskenderunspor’un altyapısında yetişen Mutlu İlengöz; sırasıyla Medipol Başakşehir, Çorumspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Tokatspor, Nazillispor ve en son Kocaeli Birlikspor’da oynadı. Kocaeli Birlikspor’da playoff heyecanı yaşayan Mutlu İlengöz, sol kanadın değişik pozisyonlarda oynayabiliyor.
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Mutlu da Van’a gitti
Van Büyükşehir Belediyespor kadrosuna 2 yeni sol kanat oyuncusu kattı. Birliksporlu Mutlu da yuvadan uçarak Van’a imza attı.
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