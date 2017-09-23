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Mutlu ve başarılı bir çocuk Nar Montessori’de yetiştirilir

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Mutlu ve başarılı bir çocuk Nar Montessori’de yetiştirilir
İlimizde okul öncesi eğitim anlamında önemli işlere imza atan Nar Montessori Kreşi, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ın konuşmacı olarak katılacağı “Mutlu ve başarılı bir çocuk nasıl yetiştirilir” isimli bir seminer düzenleyecek.

2012 yılında Neslihan Altınsoy, Seda Saroğlu Taşer ve Selin Aydın’ın girişimleriyle kurulan ve şuan 55 öğrenciye sahip ilimizin önde gelen okul öncesi eğitim kurumlarında Nar Montessori Kreşi yine önemli bir etkinliğe imza atıyor. 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:30-21:00 arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Nar Montessori Kreşi tarafından gerçekleştirilecek “Mutlu ve başarılı bir çocuk nasıl yetiştirilir” isimli seminere konuşmacı olarak ünlü Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat katılacak. Seminerin tanıtım toplantısı Nar Montessori Kreş’inde gerçekleştirildi.

GURUR DUYUYORUZ

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Tanıtım toplantısında konuşan kreşin kurucularından Selin Aydın, “Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat bizim eğitim anlayışımızla tamamen aynı çizgide düşünen bir eğitim yorumcusu kendisini geçmişten beri tanıyoruz. İzmit’e böyle bir ismi getirmiş olmak ve buradaki ebeveynlerinde bu fırsattan yararlanmasından dolayı gurur duyuyoruz. Biz okulumuza gelen burada öğrenci olan olmayan bütün velilerimizle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Velilerimize Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ın kitaplarını öneriyoruz. Tüm velilerimizi Çarşamba günü gerçekleştirilecek seminerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BASIN MENSUPLARINA SÜPRİZ

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Nar Montessori Kreşi’nin basın mensuplarına ufak bir süprizi vardı. Programa katılan basın mensupları okulda eğitim gören çocuklar gibi kreş öğretmenleri tarafından eğitime alındı. İlk olarak sonbahar projesi alanında ikili ilişkiler sohbet etmenin önemi anlatıldı. Ardından matematik, fizik, kimya, alfabe gibi çocukların eğlenerek öğreneceği projeler basın mensuplarına gösterildi. Ahmet HAZER

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