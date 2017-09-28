Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?

Dr. Özgür Bolat mutlu ve başarılı bir çocuk yetiştirmenin şifrelerini paylaştı

2012 yılında Neslihan Altınsoy, Seda Saroğlu Taşer ve Selin Aydın’ın girişimleriyle kurulan Nar Montessori Kreşi yine bir ilke imza attı. Okul öncesi eğitimde ilimizde önemli işlere atan Nar Montessori Kreşi yönetiminin Kocaeli halkına bu sefer ki hizmeti ünlü eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat’ın “Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” isimli semineri oldu. Yunus Emre Kültür Merkezi’nden gerçekleşen seminere öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi.

HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Seminer öncesi açıklamalarda bulunan Nar Montessori Kreşi kurucularından Selin Aydın, “Biz 3 arkadaş Kocaeli’nin ilk Montessori okulunu kurmanın heyecanını yaşadık. Bu heyecan 5 yıl sonra bugün burada katlanarak devam ediyor. Dr. Özgür Bolat yakından takip ettiğimiz ve seminerlerine katıldığımız değerli bir insan. Biz Dr. Özgür Bolat’ın Kocaeli’de seminer vermesinin hayalini kurmuştuk. Bu hayalimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

ETKİLEYİCİ BİR ÜSLUP KULLANDI

Ardından sahneye ünlü eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat çıktı. Bolat espirilerle ve seminere katılan konuklarla samimi sohbet kurarak başladığı seminerin ilerleyen dakikalarında çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği, onların neler düşündüğü, onların nasıl mutlu olabileceği yine onların başarılı olunca mutlu olup olmayacağının bilgilerini etkileyici bir üslupla velilere sunarken kısacası “Mutlu ve Başarılı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” sorusunun şifrelerini paylaştı. Ahmet HAZER