Mutsuz insan kavgalı toplum!..

Mustafa Küpçü

Haftanın beş günü köşe yazısı yazmak için her hafta en az beş konu bulmalıyım!

Kimi dostlara göre “zor iş!”

Oysa, hemen her gün en az 5-6 konu çıkıyor karşıma!

“Sorun” diye niteleyebileceğimiz o kadar olay var ki…

Gazete ve televizyon haberlerinde hemen her gün bir küçük yavrumuzun sağlık sorunları çıkıyor karşımıza. Örnek mi?

Gözleri görmeyen, sesleri duyabilmek için de değeri yaklaşık 16 bin lira olan bir ses cihazını kulağında taşımak zorunda olan bir küçük çocuk. Kulak cihazı bozulmuş. Yenisini alabilmek için 2 yıl beklemesi gerekiyormuş. “Sosyal Devlet nerede?” diye sormaz mısınız?

1999 depreminden kalan bir ebedi hatıra! Tansiyon hastasıyım. Ölünceye kadar ilaç kullanmak zorundayım. İki yıllık raporlar alarak ilaçlarımı temin ediyorum. Rapor süresi dolmuş, bir kamu hastanesinden 6 gün sonrası için saat: 13.00’a randevu alabiliyorum. Saat 11.30’da hastanedeyim! Nihayet saat: 13.00’ı gösteriyor. Koridorlar hastalarla dolu. Doktoru bekliyoruz! Beş dakika, on dakika, on beş, yirmi derken, saat: 13.35’te geliyor! İlk sıradayım. İçeri girip sorunumu söylüyorum. Yüzüme bile bakmadan yazıyor raporumu. Dışarı çıktığımda bakıyorum, 1 yıl için rapor vermiş! Bir yıl sonra –eğer yaşarsam- aynı çileyi yaşayacağım!

“Neden bu kadar çok hasta?” diye soruyorum kendi kendime; günlük yaşamdaki “gürültü kaosu”, “egzoz gazları ile kirletilen hava” ve “yaşam sorunları” geliyor aklıma!

Bir halk otobüsü ile seyahatteyim. Şoför, hoyratça sürüyor aracı. Kaygı içinde yolcular. Biri bir durakta ineceğini söylüyor, şoför duymuyor, tekrar sesleniyor, öyle bir frenle duruyoruz ki, içimiz dışımıza çıkıyor!

Önümüzde bir başka halk otobüsü seyrediyor; egzozundan kara tren gibi duman çıkıyor! “Bunu gören trafik görevlisi yok mu?” diye düşünüyorum!

Bir araç sağ şeritten ve hızla girip sol şeride geçiyor. Sonra tekrar sağa ve sonra sola giriyor. “Makas atmakmış” bunun adı! Bu yüzden hemen her gün kazalar oluyormuş! Olsun, zengin ülkeyiz, ruh hastalarının keyfi için de can ve mal feda edebiliriz!

Trafik ışıklarında Suriyeli “kalifiye işçiler!” çıkıyor karşımıza… Dileniyorlar… Ne polis farkında ne Zabıta! Bunlar, “T.C.Vatandaşı olup oy da kullanacaklar yakında!”

ABD, Suriye’deki PYD güçlerini tek tip askeri giysiler ve modern silahlarla donatıyormuş! Nedense hiç şaşırmıyorum! “Stratejik ortağımız” değil mi? Ortadoğu’yu “özgürleştirme” projesi olan BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) adım adım oluşuyor! “Eşbaşkanların” umurunda mı?

Sosyal Güvenlik mensuplarının “muayene katkı payları” yüzde 20-60 arasında zamlanmış! Kamu hastanelerindeki doktorlar, aşırı hasta muayene etmekten sinir hastası olmaya başlamışlar!

Bir genç adam, av tüfeği ile babasını öldürmüş; “Beni hep hor görüyordu” demiş! “Dediğim dedik, çaldığım düdük” diyen, aşağılama ve şiddetle çocuk eğiteceğini sanan babalar ders alır mı?

Anayasa değişikliğine “Hayır” diyen, “Türkiye laiktir laik kalacaktır” diyen gençlere biber gazı sıkılmış, gözaltına alınmışlar. Düzce’de iki genç elde silah kent meydanına çıkmış, “Hayır” diyenleri bekliyorlarmış!

Başbakan Yıldırım; “Değişime direnenler yok olacaklar” demiş!

Sonra; “FETO, PKK, HDP de hayır diyor, uyanın artık!” diye uyarmış! Şimdi “hayır” diyenler “terörist” gözüyle mi görülecek?

Melih Gökçek; “Bağırta bağırta Anayasayı geçireceğiz” demiş! Yakışıyor mu? Nasıl bağırtacak!?

Ülkemin içinde bulunduğu bu mutsuzluk, bu kavga-kaos ortamı ve özellikle siyasetçilerin “kirli dilleri” beni dehşete düşürüyor!

Kaçıp gitmek istiyorum uzaklara.

Ama kaçacak yerim de yok, yabancı bankalarda saklanmış haram param yok!

Bu ülke benim ülkem.

Bu ülke hepimizin ülkesi.

Bu ülkede barış, kardeşlik ve ADALET içinde yaşamak için çaba göstermek, birbirimizi anlamaya ve saygılı olmaya çalışmaktan başka çıkış yolumuz yok!