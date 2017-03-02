  • BIST 89.670
  • Altın 147,483
  • Dolar 3,6873
  • Euro 3,8813
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Müzikholde kavga: 1 ÖLÜ

»
Müzikholde kavga: 1 ÖLÜ
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir müzikholde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, olay, Gebze Ulus Mahallesi 2156 Sokak üzerinde bulunan müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra iki grup henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Çakı (37) silahla vuruldu. Silahla vurulan Çakı kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayı sonrası müzikholde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

 

KURTARILAMADI

İhbar sonrası hemen olay yerine giden polis ekipleri kavganın olduğu yerde çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri silahla vurulan Ümit Çakı’ya müdahalede bulundu. Yaralanan Çakı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken cansız bedeni morga kaldırıldı. Yaşanan kavga ile ilgili toplamda 13 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanlı eylem planının yardımcısı yakalandı!02 Mart 2017 Perşembe 08:06
  • Cinayet davasında sona gelindi01 Mart 2017 Çarşamba 14:55
  • FETÖ davasında bir tahliye daha...01 Mart 2017 Çarşamba 13:34
  • Paralarla verdiği bu poz sonu oldu!01 Mart 2017 Çarşamba 11:49
  • Belediye Başkanı hayat kurtardı!01 Mart 2017 Çarşamba 11:30
  • Tartıştığı adamı boynundan bıçakladı01 Mart 2017 Çarşamba 10:44
  • Üst düzey yöneticiler adliyeye sevk edildi01 Mart 2017 Çarşamba 10:27
  • Aranan hırsızın evinden cephanelik çıktı01 Mart 2017 Çarşamba 09:13
  • Kocaeli'den Tekirdağ'a şebeke kurmak için gitti01 Mart 2017 Çarşamba 09:10
  • Umuttepe yolunda otomobil takla attı: 4 yaralı01 Mart 2017 Çarşamba 08:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim