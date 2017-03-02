Müzikholde kavga: 1 ÖLÜ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir müzikholde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, olay, Gebze Ulus Mahallesi 2156 Sokak üzerinde bulunan müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra iki grup henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Çakı (37) silahla vuruldu. Silahla vurulan Çakı kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayı sonrası müzikholde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADI

İhbar sonrası hemen olay yerine giden polis ekipleri kavganın olduğu yerde çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri silahla vurulan Ümit Çakı’ya müdahalede bulundu. Yaralanan Çakı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken cansız bedeni morga kaldırıldı. Yaşanan kavga ile ilgili toplamda 13 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.