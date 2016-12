My Hill 4, göz kamaştıracak!

Bugüne kadar çok sayıda aileyi ev sahibi yapan Kain İnşaat, yeni projesi olan My Hill 4 hakkında bilgi vermek amacıyla Bithynia Restaurant’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kapalı ve açık otoparktan yüzme havuzuna, çocuk oyun parkından sosyal tesise, fitness salonundan seyir terasına kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü My Hill 3’ü tamamlamak üzere olan Kain İnşaat, sabah saatlerinde yeni projesi olan My Hill 4 hakkında bilgi vermek amacıyla Bithynia Restaurant’ta basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına, Kain İnşaat ortaklarından Cem Karaduman ve Mehmet İncir, Satış Müdürü Yeşim Karaduman ve Mimar Emre Gökdua katıldı.

“KISA SÜREDE TESLİM”

Kain İnşaat Ortaklarından Cem Karaduman, “Hayata geçirdiğimiz nitelikli konut projeleri, yarattığımız konforlu yaşam alanları ve koşulsuz müşteri memnuniyetiyle adımızı kısa sürede duyurmayı başardık. İlk projemiz olan My Hill 1’i, Umuttepe yolu üzerinde, Tüysüzler mevkiinde inşa ettik ve Kain İnşaat olarak aynı bölgede yaptığımız My Hill 2’yi de kısa sürede ev sahiplerine teslim ettik” şeklinde konuştu.

MY HİLL 4 BAŞLADI

Kain İnşaat, kapalı ve açık otoparktan yüzme havuzuna, çocuk oyun parkından sosyal tesise, fitness salonundan seyir terasına kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü My Hill 3’ü de tamamlamak üzere. Şirket, gördüğü üzerineKocaeli halkının karşısına yeni projelerle çıkmaya devam ediyor. Son olarak My Hill 4 için harekete geçen Kain İnşaat, yine aynı bölgede, yine aynı kalitede konutlar yapacak.

32 DUBLEKS DAİRE

4.5 dönümlük alan üzerine inşa edilecek My Hill 4, 16 bahçe dubleks, 16 çatı dubleks olmak üzere 32 dubleks daireden oluşacak. İzmit’in en temiz havasına sahip bölgesinde inşa edilecek konutlar Körfez ve Kartepe manzarasına sahip. 3+1 olarak planlanan, 2 banyo ve bir tuvaletin yer aldığı konutlar 180 ya da 185 metrekare büyüklükte olacak. Salonların hepsi güneye, yatak odaları ise kuzeye bakacak.

ŞEHRE ÇOK YAKIN

Lokasyon olarak çok iyi bir bölgede, KOÜ Umuttepe Kampüsü yolu üzerinde inşa edilen My Hill 4, şehir merkezine ve üniversiteye 4 kilometre, D-100 Karayolu’na ise 3 kilometre mesafede bulunuyor. Konutlar, ileride açılması planlanan TEM bağlantı yolunun ise hemen yanı başında yer alıyor. Özellikle şehir merkezine çok yakın olması My Hill 4 projesini daha cazip hale getiriyor.

SOSYAL DONATILAR

My Hill 4 projesi de Kain İnşaat’ın hayata geçirdiği diğer projeler gibi sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Sitede güvenlik, kapalı otopark, her daireye depo, fitness salonu, sosyal tesis, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Her daireye otoparktan asansörle ulaşım da mümkün.My Hill 4 projesinden ev sahibi olanlar konforlu yaşam alanlarına kavuşurken kaliteyle buluşacak.

BİRİNCİ SINIF MALZEME

My Hill 4 projesinde yer alan dairelerin tamamında birinci sınıf kaliteli malzeme kullanılacak. Üst düzey ses ve ısı yalıtımına sahip dairelerde yoğuşmalı kombi ile doğalgaz tasarrufu sağlanacak. Öte yandan termostatlı radyatörler ve konfor camlar, ev sahiplerinin konforunu artıracak. Mutfak ve banyolar ise Çanakkale Seramik’in en kaliteli, en iyi malzemeleriyle güzelleşecek.

HEPSİ İÇİNDE TESLİM

Kain İnşaat diğer projelerinde olduğu gibi My Hill 4’te de daireleri mutfak dolapları, kombi, banyo dolapları ve portmantosu hazır bir şekilde teslim edecek. Son derece modern ve zevkli malzemelerin kullanıldığı dairelerde kapılar gibi süpürgelikler de lake olacak, derzlilaminat parke kullanılacak. My Hill 4 projesi bittiğinde Kocaeli’nin en iyi sitelerinden biri olarak parmakla gösterilecek. Selin BECER