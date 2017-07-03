My Kolej’den başarılı öğrencilere burs

Kocaeli'nin önde gelen okullarından, Barbaros Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi No:13 Başiskele adresinde faaliyet gösteren My Kolej, öğrencilere TEOG puanlarına göre burs olanakları sunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi, “İyi bir lise herkesin hakkı. Başarılı olan öğrencilere çok özel imkanlar sunarak onları sınavlara en güzel şekilde hazırlıyoruz. Maddi imkanları yeterli olmayan ancak başarılı olan öğrenciler de bu imkanlardan yararlanmalı düşüncesiyle hareket ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
TEOG puanlarına göre burs oranları My Kolej'de şu şekilde:
500-490 % 100 İndirim
489-475 % 90 İndirim
488-465 % 75 İndirim
464-440 % 50 İndirim
439-400 % 40 İndirim
399-360 % 30 İndirim
359-320 % 20 İndirim
319-300 % 10 İndirim