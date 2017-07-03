My Kolej’den başarılı öğrencilere burs

Başiskele’de kaliteli eğitim ve öğretim veren My Kolej, öğrencilere TEOG puanlarına göre burs olanakları sunuyor. 500-490 arası puan alan öğrencilere yüzde 100 indirim uygulanacak

Kocaeli'nin önde gelen okullarından, Barbaros Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi No:13 Başiskele adresinde faaliyet gösteren My Kolej, öğrencilere TEOG puanlarına göre burs olanakları sunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi, “İyi bir lise herkesin hakkı. Başarılı olan öğrencilere çok özel imkanlar sunarak onları sınavlara en güzel şekilde hazırlıyoruz. Maddi imkanları yeterli olmayan ancak başarılı olan öğrenciler de bu imkanlardan yararlanmalı düşüncesiyle hareket ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

TEOG puanlarına göre burs oranları My Kolej'de şu şekilde:

500-490 % 100 İndirim

489-475 % 90 İndirim

488-465 % 75 İndirim

464-440 % 50 İndirim

439-400 % 40 İndirim

399-360 % 30 İndirim

359-320 % 20 İndirim

319-300 % 10 İndirim