My Kolej’den bursluluk sınavı

Eğitim-öğretim hayatını Başiskele’de sürdüren My Koley, 4 Mart Cumartesi günü yapacağı bursluluk sınavına tüm öğrencileri davet etti.

Başiskele'de hizmet veren My Kolej, 4 Mart Cumartesi günü yapacağı Bursluluk Sınavı ile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilere başarılarına göre eğitim bursu verecek. İlk 10'a giren öğrenciler ile çeşitli oranlarda ve sınava katılım sağlayan öğrenciler de başarı oranlarına göre burs kazanma imkanına kavuşacak. Maddi imkanı olmayan ve başarılı olan öğrencilere fırsat sunmayı hedefleyen okul yönetimi, bu yılki sınava da büyük ilgi olduğunu belirtti. Sınava Kocaeli genelindeki tüm öğrenciler katılabilecek.