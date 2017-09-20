Evli ve 3 çocuk babası olan Naci Abanoz’un cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Naci Abanoz vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden eski esnaflardan BAĞKUR emeklisi Naci Abanoz (82) böbrek rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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