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Nadir Özden vefat etti

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Nadir Özden vefat etti
İzmit Hacıhızır Mahallesi Köprü Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Nadir Özden (43) beyin tümörü nedeniyle vefat etti.

Nadir Özden’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.

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