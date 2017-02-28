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Nail Çiler: GTO olarak fark yaratalım

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Nail Çiler: GTO olarak fark yaratalım
Şubat ayı meclisinde üyelere seslenen GTO Başkanı Nail Çiler, Milli İstihdam Seferberliği ile ilgili olarak üyelerine seslendi. Çiler, “Bu seferberlikte üyelerimizin fark yaratacaklarına inanıyorum” dedi

Gebze Ticaret Odası’nin şubat ayı meclis toplantısı önceki gün gerçekleşti. GTO Vakfı Mütevelli Heyet toplantısının ardından gerçekleşen toplantıya üyelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Toplantının bu ayki konuğu olan Dr. Fatih Anıl, “Globalleşen Piyasalarda İşletmelerin Yeni Vizyonu” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

 

VERGİ SİSTEMİNİ ANLATTI

Yapılan sunumun ardından konuşan GTO Başkanı Nail Çiler, sözlerine Darıcalı şehit Murat Tevlim ve 107. ölüm yıldönümü nedeniyle Osman Hamdi Bey’i anarak başladı. Vergi Haftası ile ilgili de konuşan Çiler, “Vergi Haftası’nın bu yıl odamız açısından farklı bir önemi var. 2009 yılından beri getirilmesi için çaba gösterdiğimiz Vergide Ödüllendirme Sistemi’nin, bu dönemde hükümet nezdinde cevap bulması bizim için onurlandırıcıdır. Sistemle ilgili bilgileri yetkililerle paylaştık” dedi.

 

SEFERBERLİK DESTEĞİ İSTEDİ

1 Mayıs’tan itibaren Gebze’de İhtisas Vergi Dairesi’nin hizmete gireceğini kaydeden Çiler, şöyle konuştu: “3 ila 5 yıl gibi uzun süren KDV tahsilatı, artık 5 günde tahsil edilebilecek” dedi. Milli İstihdam Seferberliği hakkında da konuşan Nail Çiler, oda üyelerinin bu projede de fark yaratacağına inandığını söyledi.

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