Nakliye firmaları, 2 bin araçlık TIR parkı istedi

Üye ziyaretlerini sürdüren KTO Başkanı Sibel Moralı, önceki gün nakliyecileri firmaların yöneticileri ile bir araya geldi. Moralı’ya sıkıntılarını anlatan sektör temsilcileri ilçeye acil olarak 2 bin araçlık TIR parkı yapılmasını istedi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Sibel Moralı, geçtiğimiz hafta başladığı üye ziyaretlerine devam ediyor. Moralı önceki gün de 9’uncu Meslek Komitesi Üyesi iş yerlerini gezdi. Moralı’ya komite üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Veysel Şenol ile Komite Başkanı Mustafa Altun ile komite üyesi Yüksel Gündoğdu eşlik etti. Bir günde 18 nakliye firmasını gezen KTO heyeti esnafın sıkıntılarını dinledi.

ORTAK SIKINTILARI VAR

Sibel Moralı ve beraberindeki KTO yöneticilerinin gezdiği nakliye firmalarının sahiplerinin müşterek sorunları tespit edildi. Komite üyesi iş yerleri otoyol, köprü, akaryakıt, trafik sigortalarının yüksek olması, “K” belgelerinin devir edilebilmesinin büyük sıkıntılara sebep olduğunu söylediler.

“OGS’YE PARA YETİŞTİREMİYORUZ”

Mali açıdan OGS’lerin bellerini büktüğünü söyleyen firma yetkilileri aylık 10 bin liranın üzerinde OGS ödemesi yapan meslektaşlarının bulunduğunu ifade ettiler. Trafik sigortalarının aşırı yüksek olmasının genel bir sorun olmaya devam ettiğini de hatırlatan üyeler, “Akaryakıta gelen zamlar, firmaları güç durumda bırakıyor” dediler.

2 ARAÇLIK TIR PARKI İSTEDİLER

Körfezli nakliyeciler, KTO Başkanı Sibel Moralı ile aynı zamanda Körfez Lojistikçiler Derneği Başkanı ve KTO Başkan Yardımcısı Veysel Şenol’a, TIR ve Kamyon Parkı yapılmasıyla ilgili önerde bulundu. Nakliye firmaları ilçede acilen bir park yapılması ve bu parkın en az 2 bin araç kapasiteli olması gerekliğini söylediler.

“UYGUN ALANLAR VAR”

Komite üyeleri, “Nakliye sektörünün aktif olduğu Körfez ilçede böylesi bir parka acilen ihtiyaç duyuluyor. Bununla ilgili odamızın ön ayak olmasını istiyoruz. İlçemizde bu TIR ve kamyon parkının yapılabileceği alanlar mevcuttur” dedi.

MORALI’DAN DESTEK SÖZÜ

Tüm firmaların istek ve önerilerini not aldıklarını söyleyen Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı da ilçenin lehine olan tüm projelerin destekçisi olacaklarını ifade etti. Moralı, “Önemli bir meslek içindesiniz. Stratejik önemi olan nakliye firmalarının isteklerini önemsiyor ve tespitlerini de doğru buluyoruz. Sorunların çözümü, isteklerin yerine getirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.