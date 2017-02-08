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Namazgah Şehitliği’nde yenilendi

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Namazgah Şehitliği’nde yenilendi
Merkez Komutanı Albay Erdem Çakır, Büyükşehir tarafından Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde gördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yenileme çalışmaları yaptığı Bağçeşme Namazgah Şehitliği’ne Merkez Komutanı Albay Erdem Çakır ziyarette bulundu. Albay Çakır’a ziyarette Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil eşlik etti. Şehitlerin bu vatanın mukaddes emanetleri olduğunu belirten Sevil, şehitlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

 

ŞEHİTLİKTE YENİLEME YAPILDI

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından Namazgah Şehitliği’nde tadilat yapıldı. Bu kapsamda mezar taşları ve mermerler yenilendi. Mermerler üzerinde bulunan yazılar yeniden yazıldı. Merkez Komutanı Albay Erdem Çakır, şehitlikte yapılan bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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