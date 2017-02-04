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Nazif Tannur'dan Antikkapı iddiası!

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Nazif Tannur'dan Antikkapı iddiası!
MHP’nin eski yöneticilerinden Nazif Tannur, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı Restoran AŞ’nin 2007 yılında taşındığı Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki iş yerinin yapı kullanma iznini bulunmadığını ileri sürdü.

MHP’nin eski yöneticilerinden Nazif Tannur, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı Restoran AŞ’nin 2007 yılında taşındığı Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki iş yerinin yapı kullanma iznini bulunmadığını ileri sürdü. Bu iddialarla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak, şirketin yönetim ve denetim kurumlarında yer alanların huzur hakkı maaşı alıp almadıklarını sordu.

 

BAKANLIĞA YAZI YAZDI

Cevap gelmemesi nedeniyle konuyu İçişleri bakanlığına taşıdığını dile getiren Tannur, “Bakanlığın isteği üzerine, valilik aracılığıyla gönderilen cevapta, ‘Konu kapsamı ve şirketimizin hukuki yapısı nazara alındığında ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması veya gönderilmesi mümkün görülmemiştir’ dendi. Burada kaçak bir binada, kaçak bir işletme üzerinden maaş alınıyor. Uszulsüzlük gizleniyor” dedi.

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